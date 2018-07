Der UNCHR sieht einige der geplanten Maßnahmen kritisch. Archiv Quelle: Uli Deck/dpa

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) sieht in dem von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgestellten "Masterplan Migration" einen "bedenklichen" Grundtenor.



"Der Plan konzentriert sich nur auf Verschärfungen bei der Verwaltung und in Verfahrensfragen und vernachlässigt das Wichtigste: den Menschen. Ein Bekenntnis zum Schutz von Menschen, die in ihrem Herkunftsland bedroht sind, fehlt völlig", kritisierte der Vertreter des UNHCR in Deutschland, Dominik Bartsch.