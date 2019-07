Papst Franziskus in Rom.

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus hat das historische Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an der innerkoreanischen Grenze gelobt. "In den vergangenen Stunden haben wir in Korea ein gutes Beispiel für die Kultur der Begegnung erlebt", sagte das Katholikenoberhaupt.



Franziskus äußerte die Hoffnung, dass "diese bedeutungsvolle Geste ein weiterer Schritt auf dem Weg des Friedens" sein könne - nicht nur auf der Koreanischen Halbinsel, sondern auf der ganzen Welt.