In Berlin und anderen Städten haben sich zahlreiche Menschen mit den Juden in Deutschland solidarisiert und Antisemitismus den Kampf angesagt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, forderte "100 Prozent Respekt" für Juden, aber auch für Muslime, Ausländer, Homosexuelle und "für alle Hautfarben". Muslimische Vertreter unterstützten die Kundgebung.



In Berlin hatte die Jüdische Gemeinde unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" zur Kundgebung gegen Antisemitismus aufgerufen.