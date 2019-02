Donald Tusk ist Präsident des Europäischen Rates.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

EU-Ratschef Donald Tusk hat radikale Brexit-Befürworter in der britischen Politik scharf kritisiert. "Ich denke manchmal darüber nach, wie der besondere Platz in der Hölle für jene aussieht, die den Brexit vorangetrieben haben, ohne auch nur die Skizze eines Plans zu haben, ihn sicher über die Bühne zu bringen", sagte Tusk.



Er glaube immer noch an eine gemeinsame Lösung für einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens. Dafür brauche es neue Ideen aus London, vor allem zur irischen Grenzfrage.