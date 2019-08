John Bercow, Parlamentspräsident von Großbritannien. Archiv

Quelle: ---/House Of Commons/PA Wire/dpa

Im Streit um einen ungeregelten Brexit will der britische Parlamentspräsident John Bercow das Unterhaus nicht durch Premier Boris Johnson aushebeln lassen. Dafür werde er "bis zum letzten Atemzug kämpfen", sagte er laut "Guardian" auf einer Veranstaltung in Edinburgh.



Johnson hatte ausdrücklich nicht ausgeschlossen, notfalls dem Parlament eine Zwangspause aufzuerlegen. Das Parlament ist laut Bercow in der Lage, einen Brexit ohne Abkommen zu verhindern. Wie das gehen soll, verriet er nicht.