Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht in Ankara. Quelle: Murat Cetinmuhurdar/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Trotz anhaltender US-Kritik will der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Militäroperation in Nordwestsyrien auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete ausweiten. Nach der Region Afrin werde die Türkei die Region Manbidsch "von Terroristen säubern", sagte er in Ankara.



"Und dann werden wir unseren Kampf so lange fortsetzen, bis zur irakischen Grenze kein einziger Terrorist übrig bleibt." Die Region Manbidsch liegt östlich von Afrin und grenzt an die Türkei und den Irak.