Janet Jackson (Archiv)

Quelle: Ian West/PA Wire/dpa

Janet Jackson (53, "When I Think Of You") hat ein neues Album und eine Tournee ab Ende Juni angekündigt. "Ich habe all eure Wünsche gehört: Ich arbeite an einem neuen Album und gehe auf eine brandneue Welttournee in diesem Sommer", schrieb sie bei Instagram und Twitter. Beides werde den Titel "Black Diamond" tragen.



Für die Tournee gab Jackson zahlreiche Konzertdaten im Sommer in den USA und Kanada bekannt. Ein Veröffentlichungsdatum für das Album teilte sie zunächst nicht mit.