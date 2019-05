Leoluca Orlando: Wir sind im vergangenen Monat als sicherste Stadt in ganz Italien anerkannt worden. Palermo ist die sicherste Stadt, auch dank der Migranten. Wenn ein merkwürdig erscheinender Muslim irgendwo auftaucht, der etwas im Schilde führen könnte, wissen Sie, was passiert? Die Muslime, die in Palermo wohnen, rufen mich an und ich die Polizei. Sie verteidigen ihre Stadt zuerst, bevor sie ihre Religion verteidigen, oder das Land, aus dem sie gekommen sind.