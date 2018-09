Nach einer Demo in Chemnitz wurden sechs Männer festgenommen. Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

In Chemnitz sind nach einer Demonstration 15 Mitglieder einer selbst ernannten Bürgerwehr vorläufig festgenommen worden. Gegen sechs der Männer im Alter zwischen 27 und 33 Jahren wurde Haftbefehl erlassen. Laut Staatsanwaltschaft wird den Männern Landfriedensbruch vorgeworfen. Dies beinhalte auch Körperverletzung, hieß es.



Sie sollen am Freitag in Chemnitz mehrere Menschen in einem Park eingekreist haben. Dabei seien fremdenfeindliche Äußerungen gefallen. Zudem wurde ein Iraner verletzt.