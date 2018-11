Die Zahl der Toten nach den Großbränden im US-Bundesstaat Kalifornien ist weiter gestiegen. In dem vom "Camp"-Feuer nordöstlich von San Francisco zerstörten Gebiet wurden weitere Leichen gefunden. Damit stieg die Gesamtzahl der Opfer auf 74. Die Zahl der Vermissten liegt laut Behörden bei mehr als 1.000.



US-Präsident Donald Trump will sich heute vor Ort ein Bild von der Lage machen und nach Angaben des Weißen Hauses Betroffene der Katastrophe in Kalifornien treffen.