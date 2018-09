Martin Griffiths, UN-Sonderbeauftragter für den Jemen, in Genf. Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Nach zwei Jahren sollen in Genf an diesem Donnerstag erstmals wieder Jemen-Friedensgespräche starten. In den kommenden Tagen sollen sich Delegationen der Regierung des Bürgerkriegslandes sowie der Huthi-Rebellen in der Schweiz treffen.



Dabei geht es nach Angaben von UN-Vermittler Martin Griffiths zunächst einmal darum, Vertrauen aufzubauen. Ein Durchbruch im mehr als drei Jahre wütenden Konflikt wird nicht erwartet. "Ich glaube, es gibt eine Chance auf Hoffnung", sagte Griffiths dennoch.