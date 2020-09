Das Logo der Schweizer Großbrank UBS. Archivbild

Quelle: Walter Bieri/Keystone/epa/dpa

Die Schweizer Großbank UBS will ihren Kunden verstärkt nachhaltige Geldanlagen anbieten. "Nachhaltige Investments sind die größte Investmentchance der nächsten zehn Jahre", sagte Mark Haefele, Investment-Chef der UBS-Vermögensverwaltung, in Davos. Gesellschaften würden zunehmend bestrafen, wenn Unternehmen sich nicht an Regeln wie diejenige zur CO2-Reduktion hielten.



"Unser nachhaltiger Investmentfonds in der Vermögensverwaltung ist der am schnellsten wachsende", betonte Haefele am Rande des Weltwirtschaftsforums.