Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Vor dem Koalitionsausschuss schießt sich die SPD auf CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ein. Führende SPDler warfen ihr nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Führungsversagen vor. "Sie hat das Chaos noch größer gemacht", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil Stuttgarter Zeitungen.



Kramp-Karrenbauer konnte sich mit ihrer Neuwahl-Forderung nicht gegen die Landes-CDU durchsetzen. Von einer Autorität der CDU-Chefin sei "nicht viel zu erkennen", so SPD-Fraktions-Geschäftsführer Carsten Schneider in der "Welt".