Helgard Haug und Thilo Guschas mit dem Hörspielpreis.

Quelle: Uwe Riehm/SWR/dpa

Das Hörspiel "Chinchilla Arschloch, waswas" von Helgard Haug und Thilo Guschas hat den Deutschen Hörspielpreis der ARD gewonnen. Die Jury lobte das Werk bei der Preisverleihung in Karlsruhe als "klug und vertrauensvoll konstruiert".



Die WDR-Produktion erzählt von der Reise eines am Tourette-Syndrom erkrankten Vaters und seiner Tochter in einem Campingbus durch Deutschland. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Ehrung gilt als höchstdotierter Hörspielpreis im deutschsprachigen Raum.