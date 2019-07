CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild

Die CDU stellt in der Debatte um einen CO2-Preis den Vorschlag eines nationalen Handels mit Zertifikaten für den Ausstoß von Kohlendioxid in den Vordergrund. Die "Wirtschaftsweisen" hielten einen Preis für den CO2-Ausstoß in jedem Fall für notwendig, so Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer.



Die CDU wolle klären, wie zum Beispiel ein "CO2-Deckel" in Form eines nationalen Zertifikatehandels zeitnah umgesetzt werden könnte. Dabei werde man auf den Ausgleich für Bürger und Betriebe achten.