Blick auf ein Haus der Sekte «Colonia Dignidad». Archivbild Quelle: Mario Ruiz/EFE/EPA/dpa

Der frühere Arzt der berüchtigten Sekte "Colonia Dignidad" in Chile, Hartmut Hopp, muss nicht ins Gefängnis. Das in dem Urteil der chilenischen Justiz dargestellte Verhalten Hopps sei nach deutschem Recht nicht strafbar, erklärte das Düsseldorfer Oberlandesgericht. Die Entscheidung sei abschließend.



Hopp war 2011 in Chile wegen Beihilfe zu sexuellem Kindesmissbrauch in 16 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Bevor seine Strafe rechtskräftig wurde, floh er nach Deutschland.