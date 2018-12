Markus Söder (CSU) ist Ministerpräsident von Bayern.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Der designierte CSU-Chef Markus Söder will nach eigenen Angaben nicht Kanzlerkandidat der Union werden. "Die CSU hat da keine Ambitionen", sagte Bayerns Ministerpräsident der Funke Mediengruppe. "Meine Kernaufgabe liegt in Bayern."



Er habe auch "nicht geplant", CSU-Chef zu werden, betonte Söder. "Ich habe mich in den Dienst der Partei gestellt, nachdem Horst Seehofer seinen Rückzug angekündigt hat." Söder will sich auf dem CSU-Sonderparteitag am 19. Januar als Parteichef zur Wahl stellen.