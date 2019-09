Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu.

Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erneut die Einverleibung israelischer Siedlungen im Westjordanland angekündigt. "Das ist unser Land", sagte Netanjahu gut zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Israel vor Schulkindern in der Siedlung Elkana.



Es werde keine Räumung von Siedlungen mehr geben, bekräftigte Netanjahu. Bereits vor der Parlamentswahl im April hatte Netanjahu eine ähnliche Ankündigung gemacht, diese aber nicht in die Tat umgesetzt.