US-Soldaten auf der US-Airbase in Wiesbaden. Archivbild

Quelle: Frank May/dpa

An der militärischen Großübung "Defender 2020" zur Verlegung von Truppen nach Polen und ins Baltikum werden im kommenden Jahr 37.000 Soldaten teilnehmen. Geplant sei die umfangreichste Verlegung von Soldaten aus den USA nach Europa in den vergangenen 25 Jahren, erklärten die US-Streitkräfte. Ziel sei es, die Einsatzbereitschaft der Nato zu erhöhen und Gegner abzuschrecken.



Deutschland wird logistische Drehscheibe bei der von den US-Streitkräften geführten Übung, an der sich insgesamt 19 Staaten beteiligen.