Außenminister Heiko Maas (SPD) hat mit Blick auf den Mordfall Walter Lübcke zu Protesten gegen Rechtsextremisten aufgerufen. "Zeigen wir, dass wir mehr sind als die Rechtsradikalen, die Antisemiten, die Spalter", schreibt er in der "Bild".



In Anlehnung an Fridays for Future sagte er, vielleicht brauche es "auch einen Donnerstag der Demokratie". Er forderte: "Kein Millimeter mehr den Feinden der Freiheit! Demokratie muss wehrhaft sein. Wehren wir den Anfängen - gemeinsam, jeden Tag und überall."