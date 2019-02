Regisseur Fatih Akin während der Berlinale.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Der Regisseur Fatih Akin hat im Wettbewerb der Berlinale seinen neuen Film "Der Goldene Handschuh" vorgestellt. Er erzählt darin die Geschichte des Hamburger Serienmörders Fritz Honka nach der Romanvorlage von Heinz Strunk.



Honka hatte in den 1970er Jahren in Hamburg mehrere Frauen umgebracht und zerstückelt. Die Leichenteile versteckte er in seiner Wohnung. Er habe Gewalt nicht zelebrieren, aber verstörend zeigen wollen, sagte Akin. Erste Kritiken nach der Premiere fielen verhalten aus.