Die Ursache des Brandes ist unbekannt.

Quelle: Alessandro Di Marco/ANSA/dpa

Ein Feuer hat das italienische Kloster Sacra di San Michele, bekannt als Kulisse des Mittelalter-Krimis "Der Name der Rose", schwer beschädigt. Ein Teil des Daches sei in Flammen aufgegangen, twitterte die Feuerwehr. Die dort lebenden Mönche seien unverletzt geblieben.



Das mehr als tausend Jahre alte Gebäude liegt im Susatal in den Alpen. Der Roman "Der Name der Rose" von Umberto Eco erschien 1980. Sechs Jahre später wurde er mit Sean Connery und Christian Slater in den Hauptrollen verfilmt.