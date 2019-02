heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Im heftigen Brexit-Streit wollen drei britische Minister einen "desaströsen No Deal" verhindern. Gemeint ist damit ein ungeregeltes und chaotisches Ausscheiden aus der EU.



Damit stellen sich Arbeitsministerin Amber Rudd, Wirtschaftsminister Greg Clark und Justizminister David Gauke gegen Premierministerin Theresa May und die Brexit-Hardliner in ihrer eigenen konservativen Partei. May, die einen ungeordneten Brexit nicht ausschließt, will am Dienstag eine Erklärung im Unterhaus abgeben.