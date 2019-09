Windräder stehen neben einer Hochspannungsleitung. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Bundesverband Windenergie sieht Deutschland wegen des schleppenden Ausbaus der Windkraft an Land am Scheideweg. Der Branche gehe es schlecht, sagte Verbandschef Hermann Albers bei einem Spitzentreffen im Wirtschaftsministerium. Verluste von 30.000 Arbeitsplätzen sprächen eine klare Sprache.



Es gehe nicht ums Geld, sondern darum, Genehmigungshemmnisse abzubauen. Die Dauer der Verfahren sei von durchschnittlich 300 Tagen im Jahr 2015 auf durchschnittlich 800 Tage im Jahr 2018 gestiegen. Klimaziele seien in Gefahr.