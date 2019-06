Ein von der Hitze erschöpfter Hund liegt auf einer Terasse.

Quelle: Martin Gerten/dpa

Temperaturen bis an die 40-Grad-Marke: In gewöhnlich besonders warmen Orten und entlang des Rheins sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in der kommenden Woche Werte bis zu 39 Grad wahrscheinlich. Aber auch andere Landesteile bleiben von der Hitze nicht verschont.



"Bis einschließlich Mittwoch wird es jeden Tag heißer", sagte ein DWD-Meteorologe. "Die Hitze kommt, um zu bleiben", heißt es beim DWD. Vor allem in der Mitte und im Süden soll es bis über das Wochenende hinweg so heiß bleiben.