Die Parteiführung der Linken kritisiert die SPD scharf. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Linke hat die Entscheidung der SPD zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union als "historischen Fehler" bezeichnet. "Es droht die endgültige Atomisierung der deutschen Sozialdemokratie", erklärte Parteichefin Katja Kipping am Sonntag in Berlin.



"Die SPD begeht Harakiri", sagte der Co-Vorsitzende Bernd Riexinger. "Wer in den kommenden vier Jahren soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Frieden erkämpfen will, muss dies gegen die GroKo durchsetzen", erklärte Riexinger.