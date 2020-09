Bücherturm auf der Frankfurter Buchmesse.

Quelle: Silas Stein/dpa

Die deutsche Buchbranche gibt sich mit Blick auf die Marktlage optimistisch. "Die Stimmung ist gut", sagte der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller, zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse.



"Verlage und Buchhandlungen gelingt es, sich in der wachsenden Medienkonkurrenz zu behaupten." Das zeigt sich auch in den Zahlen: Für die ersten neun Monate in 2019 verzeichnete der Buchmarkt ein Umsatzplus von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.