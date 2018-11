William Goldman ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Quelle: Theo Van de Sande/Marathon Man Productions, LLC/dpa

Der US-Drehbuchautor und Oscar-Preisträger William Goldman ist tot. Wie US-Medien unter Berufung auf Goldmans Tochter Jenny berichteten, starb er an den Folgen von Krebs und einer Lungenentzündung in seinem Haus in New York.



Der 87-Jährige hatte die Vorlagen für Filmklassiker wie "Die Unbestechlichen" und "Der Marathon-Mann" geliefert. Die Drehbücher für den Western "Butch Cassidy und Sundance Kid" sowie für das Watergate-Drama "Die Unbestechlichen" brachten ihm zwei Oscars ein.