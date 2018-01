Außenminister Sigmar Gabriel mahnt seine Genossen. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der frühere SPD-Chef und geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel hat seine Partei an ihre staatspolitische Verantwortung bei der seit Monaten stockenden Regierungsbildung in Berlin erinnert. Am Sonntag soll ein Bundesparteitag in Bonn entscheiden, ob die Sozialdemokraten förmlich in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigen.



"Es ist nicht übertrieben", sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung. "Die Welt schaut deshalb wirklich auf Bonn am kommenden Sonntag."