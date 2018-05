Blick auf Teheran. Quelle: Keyvan Taheri/dpa

Nach heftigen Protesten mit regierungskritischen Slogans in mehreren iranischen Städten hat US-Präsident Donald Trump die Führung in Teheran aufgefordert, die Rechte des Volkes zu respektieren. "Die Welt schaut hin", warnte Trump über Twitter.



Die Nachrichtenagentur Fars hatte von Versammlungen an mindestens sechs Orten in Iran berichtet. Auf Videos in sozialen Netzwerken waren Demonstranten zu sehen, die politische Slogans skandierten - etwa "Mullahs schämt Euch, lasst unser Land in Ruhe".