Frank-Walter Steinmeier beim Verdi-Bundeskongress.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Gewerkschaften als unverzichtbar für Freiheit und Zusammenhalt in der Gesellschaft gewürdigt. "Sie leisten einen Dienst an der Demokratie", sagte Steinmeier bei der Eröffnung des Verdi-Bundeskongresses in Leipzig.



Bei den großen politischen Fragen der Zeit - von der Digitalisierung bis zum Klimawandel - komme es auf die Mitwirkung der Gewerkschaften an. Verdi sei "durch und durch politisch" und ergreife Partei für ein solidarisches Land.