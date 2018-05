Manuela Schwesig (SPD) zweifelt an Angela Merkel (CDU). Quelle: Michael Kappeler/dpa

SPD-Vize Manuela Schwesig zweifelt an der Zukunftsfähigkeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Dieses Land braucht Führung", sagte sie in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Die Bürger vermissten jemanden, der ihnen sage, wie es in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiter geht in Deutschland, Europa und der Welt. "Diese stärkere Führung würde ich mir schon wünschen" und da habe sie große Zweifel, "ob das noch mit Frau Merkel geht", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin.