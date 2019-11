Handschlag mit einem Roboter.

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

An den Schulen in Deutschland müsste nach Auffassung der im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) tätigen Unternehmen dringend ein Pflichtfach "Digitale Bildung" oder "Informatik" eingeführt werden.



Dass man Jugendliche ohne aktive Unterstützung in die zunehmend digitalisierte Welt entlasse, sei "unverantwortlich", sagte der Vorsitzende des KI-Bundesverbandes, Jörg Bienert. Bienert appellierte aber auch an die Wirtschaft, das Thema Künstliche Intelligenz ernster zu nehmen.