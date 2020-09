Außenminister Heiko Maas spricht im Bundestag. Archivbild

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Außenminister Heiko Maas hat US-Präsident Donald Trump Versagen im Iran-Konflikt vorgeworfen. Mit Blick auf das aggressive Verhalten des Irans sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag": "Daran haben auch Drohgebärden und Militäraktionen nichts geändert."



Es dürfe nicht so getan werden, als würde sich mit einem von außen herbeigeführten Regimewechsel in Teheran die Lage automatisch verbessern, sagte Maas. Er warb für den europäischen Ansatz: "Die EU setzt auf Diplomatie statt Eskalation."