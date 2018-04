Radfahrerin im dichten Autoverkehr. Archivbild Quelle: Alexander Heinl/dpa

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordert einen Kurswechsel in der Verkehrs-Politik. "Die Dominanz des Autos muss zugunsten von Radfahrern und Fußgängern verschoben werden", sagte ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork.



Bisher habe Radpolitik in Deutschland nie eine wichtige Rolle gespielt, klagte Stork. Es fehle bisher am politischen Willen, dies zu ändern. Ein Anteil von mehr als 25 Prozent des Radverkehrs am Gesamtverkehr sei möglich, bisher seien es nur 11 Prozent.