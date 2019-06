Heiko Maas, Außenminister von Deutschland. Archivbild

Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Mit dem Hashtag #donnerstagderdemokratie will Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im Netz ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Der Hass und die Hetze im Internet, vor allem gegenüber Kommunalpolitikern und Ehrenamtlichen - "das geht nicht, und das kann man nicht einfach akzeptieren".



Das sagte Maas im ARD-"Morgenmagazin" mit Blick auf den Mord an Walter Lübcke. Zuvor hatte Maas dazu aufgerufen, den Kommunalpolitikern und Ehrenamtlichen in Sozialen Netzwerken den Rücken zu stärken.