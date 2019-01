Reisende am Hauptbahnhof in Berlin.

Millionen Menschen sind in Deutschland wegen der Weihnachtstage auf Achse. Am Frankfurter Airport waren am Freitag fast 190.000 Passagiere auf Reisen. Auch an den Busbahnhöfen herrschte oft dichtes Treiben.



"Am Freitagnachmittag sind wirklich alle unterwegs", beschrieb ein Sprecher des ADAC die Lage auf den Straßen. Vielerorts war die Lage aber noch recht entspannt. Aus Sicht der Deutschen Bahn ist der Feiertagsverkehr "gut angelaufen", so ein Sprecher. Größere Probleme waren nicht bekannt.