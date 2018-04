Containerverladung in Hamburg. Quelle: Axel Heimken/dpa

Trotz des vorübergehenden Einlenkens der USA im Handelsstreit mit der EU sorgen sich Konjunkturexperten um das Wirtschaftsklima in Deutschland. Die Drohung der USA, Strafzölle gegenüber der EU zu erheben, sei weiter im Raum und werfe einen Schatten auf den Konjunktur- und Job-Boom, warnten Volkswirte deutscher Großbanken in einer dpa-Umfrage.



Optimistisch sind die Volkswirte indes in Sachen Arbeitsmarkt. Die Fachleute rechnen für das laufende Jahr mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit.