Christina Schulze Föcking tritt zurück. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Nach monatelangem Druck der Opposition und anonymen Drohungen tritt die nordrhein-westfälische Agrarministerin Christina Schulze Föcking (CDU) zurück. "In den vergangenen Monaten habe ich in anonymen Briefen und offen im Internet Drohungen gegen meine Person und mein Leben erfahren, die ich nie für möglich gehalten hätte."



Die Ministerin war unter anderem in die Kritik geraten, weil 2017 aufgenommene Videos verletzter Schweine aus dem Familienbetrieb der Ministerin aufgetaucht waren.