Altkanzler Gerhard Schröder (SPD). Quelle: Swen Pförtner/dpa

In der Affäre um Ex-Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat Gerhard Schröder Kritik an Außenminister Heiko Maas (beide SPD) geübt. Es sei "schlicht und einfach unerträglich", dass sich ein Außenminister über einen Fußballer mit türkischen Wurzeln so einlasse, wie Maas das getan habe, sagte er der "Süddeutschen Zeitung".



Maas hatte gesagt, er glaube nicht, "dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland".