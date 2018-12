Seine Partei HDP stehe für Demokratie, sagte Demirtas. Archivbild

Quelle: HDP/dpa

Nach mehr als anderthalb Jahren Untersuchungshaft hat sich der pro-kurdische Präsidentenkandidat Selahattin Demirtas aus dem Gefängnis heraus an die Öffentlichkeit gewandt. In einer 10-minütigen Wahlkampfrede im Staatssender TRT, die ihm per Gesetz zustand, warnte Demirtas vor einer "Ein-Mann-Herrschaft" des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.



Gewinne Erdogan und seine Partei AKP die Wahlen am 24. Juni, hänge das Schicksal der Türken "vollständig an der Gnade einer Person", sagte Demirtas.