Jessye Norman wurde 74 Jahre alt. Archivbild

Quelle: Jason Decrow/AP/dpa

Die US-Opernsängerin Jessye Norman ist tot. Die Sopranistin starb im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in New York. Norman gewann in ihrer Laufbahn vier Grammys, zudem die Ehrenmedaille National Medal of Arts.



Die Afroamerikanerin feierte als eine der ersten dunkelhäutigen Künstler in der Opernwelt Erfolge. Zahlreiche Kollegen und Stars betrauerten den Tod der Sängerin. Der Sänger Rufus Wainwright kommentierte: "Die Welt hat eine der großartigsten Stimmen verloren, die wir je hatten."