Palästinenser beim «Eine-Million-Marsch» an der Gaza-Grenze.

Quelle: Mahmoud Ajjour/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Ein Jugendlicher ist nach palästinensischen Angaben bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze erschossen worden. Dies teilten das Gesundheitsministerium in Gaza und der Rettungsdienst Roter Halbmond mit. 99 weitere Palästinenser seien verletzt worden.



Die Organisatoren hatten zu einem "Eine-Million-Marsch" aufgerufen. Sie wollten damit an den Beginn der Proteste am Grenzzaun vor einem Jahr erinnern. Laut israelischer Armee hatten sich 30.000 Palästinenser versammelt.