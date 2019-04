Palästinensische Demonstranten evakuieren einen Verletzten.

Quelle: Mohammed Talatene/dpa

Bei Protesten im Gazastreifen sind am Samstag mehrere Palästinenser getötet worden. Drei Jugendliche seien von der israelischen Armee erschossen worden, erklärte das Gesundheitsministerium der von der Hamas geführten Regierung in Gaza. Einer der Todesfälle hatte sich in der Nacht zu Freitag ereignet. An den Protesten beteiligten sich Tausende Palästinenser.



Die Organisatoren der Proteste hatten zu einem "Eine-Million-Marsch" aufgerufen, um an den Beginn der Proteste am Grenzzaun vor einem Jahr zu erinnern.