Johannes Kahrs (SPD) will nicht alle Türen zur Regierungsbildung zuschlagen. Im ZDF betont er zwar, er wolle seinem Parteivorsitzenden Martin Schulz niemals in den Rücken fallen. Dass er am Wahlabend im September eine Große Koalition ausgeschlossen habe, sei richtig gewesen.



Nachdem die Jamaika-Verhandlungen nun jedoch gescheitert seien, müsse man "einfach nochmal nachdenken". Ob dies zu einer tolerierten Minderheitenregierung, einer GroKo oder zu Neuwahlen führen werde, das wisse keiner.