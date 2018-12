Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Archivbild

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, erwartet, dass der Einfluss von Rechtspopulisten schwindet.



"Jene, die aufpeitschen, ohne Lösungen anzubieten, sitzen jetzt auch in den Parlamenten. Da bricht manches von den großen Worten schnell zusammen, davon bin ich überzeugt", sagte er dem Evangelischen Pressedienst in München. "Gerade für die Europawahl im Mai wünsche ich mir entsprechende Ergebnisse", sagte der bayerische Landesbischof.