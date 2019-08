DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Archivbild

Quelle: Daniel Naupold/dpa

Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hält die Forderung nach einem Negativzins-Verbot für Kleinsparer für "populistisch". Sie gehe "völlig an der Realität vorbei", sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Das ist ein Eingriff in die Marktwirtschaft, in Unternehmen wie Banken, der der Politik nicht zusteht."



CSU-Chef Markus Söder hatte zuvor eine Bundesratsinitiative angekündigt, damit Beträge bis 100.000 Euro grundsätzlich von solchen Strafzinsen ausgenommen werden.