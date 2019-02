Der mexikanische Drogenboss Joaquin «El Chapo» Guzman.

Quelle: Eduardo Verdugo/AP/dpa

Die Geschworenen im New Yorker Strafprozess gegen Joaquin "El Chapo" Guzman haben sich auch am vierten Tag ihrer Beratungen auf kein Urteil für den mexikanischen Drogenboss einigen können. Stattdessen bat die Jury um die Abschrift weiterer Zeugenaussagen aus dem laufenden Verfahren. Am Montag tritt die Jury wieder zusammen.



Guzman droht bei einer Verurteilung lebenslange Haft. Die nach US-Bundesrecht zulässige Todesstrafe ist nach Absprache mit Mexiko ausgeschlossen.