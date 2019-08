Ein Kohlekraftwerk, Stromleitungen und Windräder. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Privathaushalte in Deutschland können sich mehrheitlich eine Umstellung ihrer Energieversorgung vorstellen. 80 Prozent bejahten eine entsprechende Frage in dem "Energiewendebarometer 2019" der staatlichen Förderbank KfW.



Sechs von zehn Haushalten betonten, sie würden gerne mehr erneuerbare Energien nutzen oder Energie selbst erzeugen. Für die Studie wurden etwa 4.000 Haushalte zur Energiewende befragt. Nachholbedarf in Sachen Energiewende sieht die Studie vor allem bei Mietern und in Städten.