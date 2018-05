Andrea Nahles fordert eine Neuausrichtung der Europapolitik. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sieht die große Ungleichheit der Lebensverhältnisse in der EU als Gefahr für den Zusammenhalt in Europa. Die Unterschiede seien zum Teil enorm, sagte sie im Bundestag. Die Arbeitslosigkeit zum Beispiel schwanke von 2,3 Prozent in Tschechien bis zu 20,7 Prozent in Griechenland.



Das Bruttoinlandsprodukt betrage in Bulgarien pro Kopf 5.500 Euro im Jahr, in Luxemburg dagegen 81.000 Euro. Nahles forderte eine Neuausrichtung der Europapolitik.